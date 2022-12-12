شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يواصل جولاته ويزور قطاع الناشئين بالنادى الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وأيمن عبد العزيز مدرب المنتخب ومحمد مدني مترجم المنتخب زياراتهم للأندية، وتواجد أعضاء الجهاز ظهر اليوم فى مقر النادي الأهلي بمدينة نصر، وكان فى استقبالهم خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. وتفقد فيتوريا ملاعب الناشئين والأكاديميات للتعرف على المدربين وطرق العمل داخل النادي.

وعقد جهاز المنتخب بقيادة روي فيتوريا جلسة مع خالد بيبو وشريف عبد الفضيل وعدد من مدربي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تم التطرق خلالها لطريقة العمل بقطاع الناشئين والسلبيات والإيجابيات التي يواجهها الفرق في المراحل المختلفة.



1



2



3



4



5



6



7



8