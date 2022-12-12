الامارات | غوارديولا يرفض تدريب البرازيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الظاهرة البرازيلي رونالدو، اليوم الأحد، عن دخول اتحاد كرة القدم في بلاده، في مفاوضات مع بيب جوارديولا لتولي تدريب منتخب السامبا، قبل أن يجدد المدرب الإسباني عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويخطط منتخب البرازيل حاليا للمستقبل، بعد رحيل تيتي عن منصب المدير الفني، عقب الخروج من دور الثمانية لمونديال 2022 بالهزيمة أمام كرواتيا بركلات الترجيح، أمس الأول الجمعة.

وأكد رونالدو أن اتحاد كرة القدم البرازيلي أجرى محادثات مع جوارديولا، قبل أن يجدد مع السيتي حتى عام 2025.

وقال نجم ريال مدريد السابق عبر قناته على منصة "يوتيوب"، اليوم الأحد: "كان هناك اهتمام بجوارديولا.. تمت مناقشة الأمر مع جهازه المعاون، لكنه فضل تمديد عقده مع السيتي".

وأضاف: "ربما كان من الصعب على الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن يتوصل لاتفاق.. إنه المدرب الأعلى أجرا في العالم".

ويرى رونالدو أنه يتحتم على اتحاد الكرة البرازيلي الآن، أن يحول أنظاره إلى "جوارديولا البرازيلي" فرناندو دينيز، مدرب فلومينينسي.

وتابع "ربما يكون دينيز عنصر جذب للمنتخب البرازيلي الوطني.. إنه رجل يلعب بطريقة جيدة، ويقدم عرضا".

وختم "إنه قرار مهم للغاية للدورة التالية، كلما أسرعت في تقديم الاسم الجديد، وبدأت العمل بفلسفة المدرب، سيكون الأمر أفضل، وسنرى، أنا فضولي.. أعتقد أن الأسماء الكبيرة قادمة إلى هنا".