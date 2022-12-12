الامارات | مفاجأة.. اتحاد الكرة البرازيلي يتوصل إلى اتفاق مع أنشيلوتي لقيادة "السيليساو"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام برازيلية عن مفاجأة غير متوقعة بتوصل اتحاد الكرة البرازيلي إلى اتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليتولى تدريب "السيليساو".



وأوضحت صحيفة "يو أو إل" أن اتحاد الكرة البرازيلي بدأ البحث عن مدرب يخلف تيتي عقب الخروج من كأس العالم 2022 بالخسارة في ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.



وذكرت أن اتحاد الكرة يبحث عن مدرب لديه سيرة ذاتية قوية، مشيرة إلى أنه تواصل مع أنشيلوتي في شهر أكتوبر الماضي، والمدرب الإيطالي وافق على قيادة "السامبا".

وأشارت إلى أن أنشيلوتي اشترط تولي المهمة عقب نهاية عقده مع ريال مدريد في يونيو 2023.



وختمت بأن اتحاد الكرة البرازيلي سيسعى إلى التعاقد مع مدرب مؤقت خلال الفترة المقبلة، حتى يتمكن من إتمام التعاقد مع المدرب الإيطالي في العام المقبل.