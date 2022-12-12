الكابوس .. نيمار يكشف تعمده نشر سكرينات رسائل الشات وتسريبها للإعلام

الشارقة - اميمة ياسر - نشر نيمار جونيور دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل بعضًا من محادثاته الشخصية مع 3 من لاعبي المنتخب البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، كاشفًا السبب الذي دفعه إلى تسريب تلك الرسائل الخاصة لوسائل الإعلام.

وأقدم البرازيلي نيمار، على نشر بعض من المحادثات الخاصة بينه وبين الثلاثي ماركينيوس، تياجو سيلفا ورودريجو جوس، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.وأوضح نيمار أنه تعمد نشر محادثاته مع سيلفا، ماركينيوس ورودريجيو، دون الحصول على إذن الثلاثي، حتى يوضح لجماهير البرازيل، كيف كان اللاعبون يرغبون في حصد لقب كأس العالم.

وأهدر ماركينيوس، ركلة جزاء ترجيحية في مباراة كرواتيا، ليتسبب في خسارة المنتخب البرازيلي، الأمر الذي دفع نيمار إلى توجيه رسالة له: "لن تغير تلك الركلة الترجيحية، فكرتي عنك".

ورد ماركينيوس: "كنت أريد أن يسير كل شيء على ما يرام.. علينا أن نصبح أقوى، والوقت سيخبرنا ما تخبئه لنا كرة القدم".

وفي الرسالة التي بعثها رودريجو إلى نيمار، اعتذر المهاجم البرازيلي ، على الركلة الترجيحية الضائعة في مواجهة كرواتيا، بربع نهائي مونديال 2022.ورد نيمار: "هل تعتذر حقًا؟ هل أنت مجنون؟ من يمتلكون الشجاعة هم من يخطئون"، مضيفًا أنه يتوقع أن يتمكن رودريجو من المساهمة في المستقبل، بتتويج البرازيل في كأس العالم.

لن يتمكن تياجو سيلفا البالغ من العمر 38 عامًا، خوض نسخة جديدة من كأس العالم، لذا وجه له نيمار، رسالة: "كنت أريد حقًا أن أمنحك لقب كأس العالم".ورد سيلفا على نيمار: "لا أصدق ما حدث، في كل مرة أتذكر فيها ركلات الترجيح، لا أتوقف عن البكاء".

الكابوس

وصف نيمار دا سيلفا قائد منتخب البرازيل هزيمة منتخب بلاده على يد كرواتيا بالكابوس.

وودع منتخب البرازيل كأس العالم 2022 بالخسارة بركلات الترجيح من كرواتيا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.

وقال نيمار عقب المباراة: " يبدو وكأنه كابوس. لا أستطيع أن أصدق ما حدث هذه الهزيمة ستؤلمني لفترة طويلة.

وتابع نجم منتخب السامبا : أود أن أشكر المشجعين البرازيليين على دعمهم ومحبتهم. للأسف لم نحقق أحلامنا، لكن هذا جزء من كرة القدم وهذا يحدث".