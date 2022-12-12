شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب عمر رضوان عن الطلائع أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجهاز الطبي لنادى طلائع الجيش لاعبه عمر رضوان حارس مرمى الفريق من مباراة غزل المحلة المقبلة بالدوري بسبب معاناته من شد فى العضلة الضامة الذى تعرض له في مباراة الأهلى التي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن يخضع عمر رضوان لاختبار طبى لتحديد موقفه من مواجهة الطلائع مع البنك الأهلى المقرر لها 20 ديسمبر الجاري بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى لقاء وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.



يبحث محمد يوسف المدير الفنى لطلائع الجيش عن حل للأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه بعدما اهتزت شباكه بـ 11 هدف فى 6 مباريات خاضها حتى الان فى الدوري بمعدل هدفين فى كل مباراة.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الأربعاء المقبل على غزل المحلة في إفتتاح مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز ، مشدداً على ضرورة إستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.