شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تخبئ المواجهة الثالثة بين الإسماعيلى وفيوتشر فى الدورى اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي فريق فيوتشر اليوم، الاثنين، فى الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري العام.

ويسعي الدراويش لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء من أجل استعادة مسيرة الإنتصارات لتصحيح وضعه بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق بإسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وتعد هذه المباراة هى الثالثة بين الفريقين طوال تاريخهما خاصة وأن المنافس صعد إلى دوري الأضواء والشهرة فى الموسم المنقضي، وذلك على النحو التالي ..

لعب الفريقين مباراتين، نجح الإسماعيلي فى الفوز فى واحدة والتعادل فى الآخرى، استطاع لاعبيه أن يسجلوا هدفين عن طريق باهر المحمدي وأحمد مدبولي وتلقي مرماه هدفًا وحافظ على نظافة شباكه فى لقاء وحيد.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاء يعد الأول لـ أيمن الجمل المدير الفني للدراويش الذى يتولي المهمة فى الوقت الحالي خلفا للإسباني خوان جاريدو بعدما رحل بسبب سوء نتائج الفريق منذ بداية المشوار المحلي.