شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: السوبر المحلى من 4 فرق وندرس طريقة إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات، أن السوبر المحلي تم الاستقرار على إقامته بمشاركة 4 فرق وليس فريقين كما كان متبع فى السنوات الماضية.

وقال عامر حسين عبر إذاعة أون سبورت مع خالد الغندور، "إنه يتم التشاور مع الشركة الراعية برزنتيشن للاتفاق على نظام كأس السوبر المصري الجديد ليكون مكوناً من 4 فرق، ونتفق مع الشركة على البنود وإدارة البطولة ونظام إقامتها خلال الفترة المقبلة".

كما أكد عضو اتحاد الكرة أن السوبر المقبل سيكون في أبو ظبي بناءً على اتفاق الشركة الراعية لاتحاد الكرة مع الجانب الإماراتي.

وأضاف عضو اتحاد الكرة، "ما زلنا ندرس نظام البطولة، ولكن الطبيعي أن يشارك بطل الدوري ووصيفه وبطل الكأس ووصيفه وفي حالة التكرار ستتأهل الفرق حسب ترتيب الدوري".