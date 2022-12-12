شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مفاوضات المصرى.. ماذا قدم باتشيكو مع الزمالك فى ولايتين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل البرتغالى جيمى باتشيكو دائرة المرشحين لتدريب فريق المصرى خلفا لإيهاب جلال، وكشفت تقارير صحفية برتغالية أن جيمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دخل فى مفاوضات مع إدارة النادى المصرى لتولى مهمة تدريب الفريق خلفاً لإيهاب جلال الذى رحل عن صفوف الفريق نتيجة تراجع النتائج في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل النادي المصري البورسعيدي المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 6 نقاط جمعها بعد خوض 5 جولات.

وبعد طرح اسم باتشيكو للعودة للدورى المصرى من بوابة الفريق البورسعيدى نرصد ما قدمه مع الزمالك فى الولايتين السابقتين.

الولاية الأولى موسم 2014/2015

تعاقد الزمالك مع باتشيكو لتولى تدريب الفريق فى أكتوبر 2014، واستمر معهم شهرين، قاد الفريق في 12 مباراة حقق الفوز فى 9 وتعادل فى اثنتين، وتلقى خسارة وحيدة.

الولاية الثانية

عاد باتشيكو مرة أخرى للدورى المصرى في سبتمبر عام 2020، ليتولى تدريب الزمالك أيضا، وقاد الفريق خلال هذه الفترة في 26 مباراة، حقق الفوز فى 16 لقاء، وتعادل فى 6 بينما خسر 4 مواجهات، ورحل عن ميت عقبة فى مارس 2021 .

باتشيكو لم يحصد ألقاباً مع الفريق الأبيض، ففى بداية ولايته، خسر نهائي القرن أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/1، ليتوج الأهلي بالنجمة التاسعة، كما ودع كأس مصر عقب الخسارة من طلائع الجيش فى مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 3/1.

وسجل لاعبو الزمالك مع باتشيكو، 34 هدفاً بمختلف البطولات، فيما استقبلت الشباك البيضاء 19 هدفاً.