شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الاثنين، مباريات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة، حيث تقام 4 مباريات بين الفرق المتأهلة لربع النهائى، وتقام المباريات على ملاعب الأندية.

مباريات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة

ويلتقى الأهلى مع سموحة، والجزيرة مع أصجاب الجياد، الزمالك مع الشمس، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع القناة.تقام اليوم، الاثنين، مباريات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر لكرة السلة، حيث تقام 4 مباريات بين الفرق المتاهلة لربع النهائى، وتقام المباريات على ملاعب الأندية.

ويلتقى الأهلى مع سموحة، والجزيرة مع أصجاب الجياد، الزمالك مع الشمس، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع القناة.





مواعيد مباريات ربع نهائى كأس مصر لكرة السلة

تقام المباريات الأربعة فى السادسة مساء اليوم، بصالة النادى الأهلى، واتحاد الشرطة، والزمالك، والاتحاد السكندرى على الترتيب.