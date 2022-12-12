شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة صبحى العمراوى قبل مواجهة فيوتشر اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي نظيره فيوتشر اليوم، الاثنين، فى الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدوري العام.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الإسماعيلي وفيوتشر، حيث سيدير اللقاء صبحي العمراوي حكم ساحة، ويعاونه شريف محمد مساعد أول ومحمد عزازي مساعد ثان وصبري إبراهيم حكمًا رابعًا، وللفيديو محمود الدسوقي وسمير جمال.

ويعد هذا اللقاء هو الـ 2 الذى يديره العمراوي للإسماعيلي طوال تاريخه، حيث سبق وأدار مباراة الفريق ضد زد خلال منافسات الدوري العام موسم 2019 / 2020 والتى أقيمت على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة وانتهت بفوز الدراويش بهدف نظيف.