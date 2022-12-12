شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة "معجزة" تنس الطاولة تحتفل بعيد ميلادها الـ15 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل هنا جودة لاعبة تنس الطاولة بالنادى الأهلى والمنتخب المصرى، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الخامس عشر، حيث إنها من مواليد 12 ديسمبر عام 2007.

وتٌعد هنا جودة معجزة فى مجالها، وأنها رغم سنها الصغير خلال السنوات الماضية، و حتى الساعات القليلة الماضية، تسطر اسمها بحروف من ذهب فى صفحات تاريخ اللعبة ، لما حققته من بطولات وألقاب يصعب على غيرها تحقيقه ممن يكبرونها سنا.

هنا جودة حققت خلال الساعات الماضية الميدالية الذهبية فى منافسات الزوجى المختلط رفقة اللاعب الكازاخستانى فى بطولة العالم بتونس ، كما أصبحت أيقونة فى تنس الطاولة بعد أن صعدت لنهائي بطولة افريقيا للسيدات والتى أقيمت بالكاميرون بعد الفوز على دينا مشرف بنصف النهائي لتكون اصغر لاعبة فى تاريخ الطاولة التى تصعد لنهائي أفريقيا.

كما تمكنت خلال البطولة أن تفوز على اللاعبة اوفيونج أديم التى تبلغ من العمر 34 عاما ، والمصنفة رقم 119 عالميا ، بنتيجة 3/1 فى الاشواط و 1/0 فى عدد المواجهات لمصر لتخاف الأنظار اليها لمتابعى البطولة الافريقية .

هنا جودة تصدرت التصنيف العالمى لتنس الطاولة اكثر من مرة ، فى المراحل السنية تحت 15و 17 و 19 عاما ، وخلال الساعات القليلة الماضية استعادت الإنجاز وتصدرت تصنيف تحت 19 عاما للمرة الثانية.