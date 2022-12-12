شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تأهلت الأندية المصرية لدور المجموعات بدوري الأبطال والكونفدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية اليوم، الاثنين، ويترقب الأهلي والزمالك نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث يتم تقسيم الـ16 فريقا المتأهلين من دور الـ32 على 4 مجموعات فى الطريق نحو اللقب في نسخته الحالية.

وتعد مصر الدولة الوحيدة فى الموسم الجارى التى احتفظت بالعلامة الكاملة فى البطولات القارية، بتأهل 4 فرق مصرية إلى دور المجموعات، لتثبت الكرة المصرية ريادتها للكرة العربية والأفريقية على وجه التحديد.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ 32 على نظيره اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات .

فيما اجتاز نادي الزمالك دور الـ 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي، بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب، حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر.

وفى المقابل، جاء تأهل فريق بيراميدز لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تلقى خسارة مفاجئة في دور الـ 32 التكميلي في لقاء الذهاب أمام نيجيليك النيجري، قبل أن يفوز بيراميدز في مباراة العودة بثلاثية نظيفة ويعبر إلى المجموعات.

بطريقة مثيرة تأهل فريق فيوتشر إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، محققاً إنجازاً غير مسبوق، كأول فريق يتأهل إلى بطولة قارية بعد موسم واحد فقط في الدوري الممتاز، ثم يتأهل أيضاً إلى دور المجموعات في مشاركته الأولى بالبطولات القارية، وتعادل فيوتشر في دور الـ 32 التكميلي أمام أول أغسطس الأنجولي، بهدف لكل فريق بشكل مثير احتبس الأنفاس حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن يلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية والتي انحازت لفيوتشر بعد تألق محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، الذي تصدى لـ 3 ركلات جزاء ليقود فريقه إلى الفوز بنتيجة 3/2 على بطل أنجولا.