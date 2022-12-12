شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكونغ فو يصل القاهرة بعد التتويج بـ13 ميدالية فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطني للووشو كونغ فو، صباح اليوم، إلى القاهرة، بعد التتويج بـ13 ميدالية متنوعة خلال منافسات بطولة العالم الثامنة للشباب التى أقيمت فى جاكرتا بمشاركة منتخبات أكثر من 60 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وحقق المنتخب الوطني للكونغ فو 13 ميدالية متنوعة بواقع 3 ميداليات ذهبية و5 ميداليات فضية و 5 ميداليات برونزية.

وكانت الميداليات الذهبية من نصيب عمر محمد شتا في منافسات 80 كجم ساندا، يوسف خالد بسيوني في ميزان 65 كجم ساندا، وملاك أسامة في وزن 48 كجم ساندا، فيما حصد الميداليات الفضية كل من عمر فتحي في وزن 42 كجم، ويوسف الشحات في وزن 52 كجم و مصطفى شريف ميدالية فضية في وزن 48 كجم وعلي عصام ميدالية فضية في الأساليب تايجي واللاعب على عصام.

أما الميداليات البرونزية كانت من نصيب محمد عبد العزيز في وزن 70 كجم ساندا، وحبيبة محمد على ساندا في ميزان 56 كجم، وسيف الله محمد في أسلوب سيف جنوبي، علي عصام في أسلوب التايجي وملك إبراهيم في أسلوب مروحة التايجي.

وضمت قائمة اللاعبين 25 لاعب ولاعبة شباب الساندا ضمت كل من : محمد رضا، يوسف خالد، محمد عبد العزيز، عبد الفتاح أحمد، عمر محمد، فيما جاءت قائمة ناشئين الساندا كالتالي: عمر محمد، مصطفى شريف، يوسف يحي، وضمت قائمة ناشئات الساندا : ملك أسامة، حبيبة رمضان، حبيبة محمد.

أما قائمة اللاعبين ضمن منافسات الأساليب ضمت: ملك إبراهيم، سيف الله محمد، سندس محمد، علي عصام، ملك محمد، حسن محمد، يوسف علاء.