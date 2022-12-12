شكرا لقرائتكم خبر عن كلاتنبرج يحلل مباريات الأسبوع السادس للدورى وأبرزها غزل المحلة والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة تحليلا لمارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام، عن مباريات الجولة السادسة للدوري، والتى شهدت بعض الألعاب التى أثارت نوعا من الخلاف، وهو ما تم رصده فى الفيديو التالي:

وتختتم اليوم، الاثنين، منافسات المباريات المؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.



مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة الاثنين 12 ديسمبر 2022

سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً

الإسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً

الأهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءً



جدول ترتيب الدوري المصريالأهلى المركز الأول 15 نقطة من 5 مباريات

الزمالك المركز الثانى 14 نقطة من 6 مباريات

فيوتشر المركز الثالث 13 نقطة من 5 مباريات

غزل المحلة المركز الرابع 13 نقطة من 6 مباريات



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصريوتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.