شكرا لقرائتكم خبر عن كامل أبو على يكلف ياسر يحيى بحسم ملف المدرب الجديد للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة بسرعة إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق، لإعادة الاستقرار وفرض الانضباط، وذلك بعد تراجع النتائج في الدوري العام.

وكان مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، قد قرر خصم 50 ألف جنيه من كل لاعب من لاعبي الفريق الأول، مع إيقاف مستحقات اللاعبين لأجلٍ غير مسمى، وذلك بعد الهزيمة من طلائع الجيش في مباراة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبياً مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وأخيرا خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 5 نقاط.

يذكر أن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، كان قد أتم إجراءات التعاقد مع إسلام جمال للعمل مخططًا للأحمال بالفريق الأول، ليكون مسئولًا عن تخطيط أحمال الفريق بالإضافة إلى متابعة وتطوير أداء لاعبي الفريق الأول وقطاع الناشئين.

إسلام جمال سبق له العمل بعدد من الأندية المصرية والعربية والأجنبية، وآخرها المريخ السوداني، كما سبق له العمل مطورًا لأداء عدد من اللاعبين ومنهم طارق حامد ومحمود كهربا واللاعبين التونسيين هيثم جويلي ومحمد المثناني ومروان صحراوي بالإضافة لعدد كبير من النجوم داخل وخارج مصر.