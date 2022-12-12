شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الطلائع يجرى جراحة كسر الترقوة ويغيب عن الملاعب شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى جلال الشرقاوى، لاعب نادى طلائع الجيش، جراحة كسر فى الترقوة ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة شهرين.

وكان الطلائع قد تعاقد مع جلال الشرقاوى لمدة خمسة مواسم في الميركاتو الصيفى الماضى قادماً من نادى ألعاب دمنهور.

ويبحث محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، عن حل للأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه بعدما اهتزت شباكه بـ 11 هدفا فى 6 مباريات خاضها حتى الآن فى الدوري، بمعدل هدفين فى كل مباراة.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الأربعاء المقبل على غزل المحلة في إفتتاح مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز ، مشدداً على ضرورة إستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.