شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري اليوم، الاثنين، حينما يواجه الاتحاد السكندري باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدير محمود البنا مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب وأسامة عبد اللطيف، ومصطفى عثمان حكما رابعا ، والثنائي محمد عباس وسامي هلهل للفيديو.

البنا كان قد أدار خمسة مباريات للأهلى فى الدورى في الموسم الماضى الأولى كانت أمام سموحة فى الجولة السادسة وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

والمباراة الثانية كانت أمام بيراميدز فى الجولة الثامنة، وانتهت بفوز الأهلى أيضا بنتيجة 3-0، والثالثة أمام الطلائع وانتهت بالتعادل السلبى فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة.

والرابعة كانت أمام سموحة فى الجولة 23 للمسابقة وخسرها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والخامسة كانت أمام المصرى البورسعيدى في الجولة 30 للمسابقة وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وإجمالا أدار محمود البنا 39 مباراة للأهلى، 35 مباراة فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلى فى 29 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر فى 3 مواجهات، وأخرج البنا 56 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 8 ركلات جزاء للأهلى.