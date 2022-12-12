شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى والاتحاد السكندرى فى الدورى قبل لقاء اليوم؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام، فى لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

وحقق الأهلي الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات فاز فى ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.