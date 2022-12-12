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ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام مؤجلات الجولتين الثالثة والرابعة اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات المباريات المؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

 

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

 

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة


مواعيد مؤجلات الدوري من الجولتين الثالثة والرابعةالاثنين 12 ديسمبر 2022

سيراميكا & حرس الحدود..2.45  ظهراً .. الجولة الرابعة

الإسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً .. الجولة الثالثة

الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءً .. الجولة الرابعة


ترتيب هدافى الدوري المصرىأحمد الشيخ ( المحلة) المركز الأول 4 أهداف 

رفيق كابو (إنبى) المركز الثانى 3 أهداف 

خالد قمر ( الطلائع) المركز الثالث 3 أهداف 

كريم فؤاد (الأهلى) المركز الرابع هدفين 

أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الخامس هدفين 

مصطفى فتحى ( بيراميدز) المركز السادس هدفين


القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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