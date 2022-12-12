شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد ينظم دورة تدريبية لمدربى حراس المرمى فى ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إقامة دورة تدريبية لمدربي حراس مرمى الأندية خلال الفترة من 26 وحتى 28 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة نصر.

ويسمح بمشاركة مدربى حراس المرمى المسجلين بالاتحاد بالفئات الأربعة الممتازة والأولى والثانية والثالثة.

من ناحية أخرى، فرض اتحاد كرة اليد غرامة مالية 2000 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة إيقاف لمدة مباراتين، تصدر تجاه أى مدرب لفرق الرجال حال تخلف ممثل أى من الأندية عن حضور قرعة المرحلة الثانية لدورى المحترفين، والمحدد لها يوم 27 ديسمبر الجارى بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

فيما تم تحديد 26 ديسمبر الجارى لإجراء قرعة المراكز من السابع إلى 18 على صعيد المحترفين أيضا.

وتنطلق المرحلة الثانية لدورى المحترفين لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023 يوم 9 فبراير المقبل.

ويشهد دورى محترفى كرة اليد فترة توقف إلا أنه يعود بعد انتهاء المنتخب من المشاركة فى بطولة العالم يناير المقبل ببولندا والسويد.