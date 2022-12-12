شكرا لقرائتكم خبر عن غياب محمود وحيد عن الطلائع فى مواجهة غزل المحلة بسبب شد السمانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود وحيد، الظهير الأيسر لنادى طلائع الجيش، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من شد السمانة الذى تسبب فى غيابه عن مباراة فريقه أمام المصرى البورسعيدى، ويستمر غياب اللاعب فى مباراة غزل المحلة المقبلة.

ويبحث محمد يوسف، المدير الفنى لطلائع الجيش، عن حل للأزمة الدفاعية التى يعانى منها فريقه بعدما اهتزت شباكه بـ 11 هدفا فى 6 مباريات حتى الآن فى الدوري، بمعدل هدفين فى كل مباراة.

ووجه محمد يوسف تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة غزل المحلة المقرر لها الثالثة الا ربع عصر الأربعاء المقبل على غزل المحلة في إفتتاح مباريات الأسبوع السابع لمسابقة الدوري الممتاز ، مشدداً على ضرورة إستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بعد الفوز على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف في أخر ظهور بالدوري.