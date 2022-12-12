شكرا لقرائتكم خبر عن 3 استادات تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 التي تستضيفها مصر على 3 استادات، وهى القاهرة والإسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003، بقيادة محمود جابر، التجهيز لخوض عدد من الوديات خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى فبراير المقبل والمؤهلة لكأس العالم بإندونيسيا.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الفرق الأحد عشر المتأهلة للنهائيات.

وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب فى نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، يمثلون كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتهم بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.

وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشر من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.