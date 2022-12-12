شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى تاسع جولات دورى سيدات الطائرة.. الزمالك يواجه الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة التاسعة بدورى سيدات الطائرة الممتاز والمرتبط للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الزهور مع أصحاب الجياد والزمالك مع الأهلى و6 أكتوبر مع هليوبوليس والاتحاد السكندرى مع وادى دجلة وسبورتنج مع الصيد والمعادى مع الطيران والجزيرة مع الشمس وسموحة مع دلفى.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.