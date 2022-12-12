تعليق من الشيخة مريم آل ثاني .. رسالة من والد حارس المغرب ياسين بونو لشعب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعرب والد ياسين بونو، حارس مرمى المنتخب المغربي، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، عن سعادته الكبيرة بوصول المغرب إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس العالم .

وقال والد الحارس المغربي إن نجله بونو كان واثقا من نفسه في كل مباراة، وأعطانا الثقة في الملعب من خلال ابتسامته.

وتابع والد ياسين بونو، أن تواجد عائلات اللاعبين منحهم قوة كبيرة في الملعب، مشيرا إلى أنه تفاءل بتعيين وليد الركراكى لمنتخب المغرب قبل انطلاق المونديال لأنه مدرب كبير.

وأضاف والد الحارس المغربي:" فرحتي بنجاح بونو في كل مباراة لا توصف، موجها الشكر للجماهير المصرية لمؤازرة المغرب في كأس العالم".

بطاقة العبور

واستطاع المنتخب المغربي كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الفرنسي مساء الأربعاء المقبل، في دور النصف نهائي ببطولة كأس العالم قطر 2022، من أجل تحديد المتأهل إلى المباراة النهائية.

فريق على قلب رجل واحد

لفتت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، إلى تصرف من حارس مرمى المنتخب المغربي، ياسين بونو بعد استلامه جائزة أفضل لاعب عقب اللقاء الذي جمع منتخب بلاده مع البرتغال.

ونشرت الشيخة مريم مقطع فيديو من استلام الجائرة على صفحتها الرسمية بتويتر، قائلة بتعليق: "ياسين بونو حصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب البرتغال ولكنه أعطى الجائزة لصاحب هدف الفوز يوسف النصيري.. فريق على قلب رجل واحد".

وكان ياسين بونو (31 عامًا) قد نجح في الحفاظ على شباكه والتصدي لعدد كبير من فرص المنتخب البرتغالي على الرغم من خطورتها الكبيرة، ليتحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.