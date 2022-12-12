شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للزمالك يتابع تطورات تأهيل الونش فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الجهاز الطبي للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، تطورات تأهيل محمود الونش، في الإمارات، حيث اقترب اللاعب من الانتهاء من التأهيل هناك، على أن يعود لاستكمال التأهيل في القاهرة وتحت اشراف الجهاز الطبي للزمالك.

ويسير الونش، بشكل جيد، فى برنامجه التأهيلي الذى يخضع له فى الإمارات حاليًا، بعد الإصابة التي تعرض لها في وتر العضلة الخلفية، وخضع لعملية جراحية بها، وكشف مصدر مقرب من الونش، أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل الذى يخضع له حاليًا، على أمل العودة سريعًا للملاعب، وأضاف المصدر، أن محمود الونش لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له.

على صعيد آخر، طلب فيريرا من لاعبى فريقه ضرورة طى صفحة مواجهة بيراميدز، والتركيز جيدًا في لقاء البنك الأهلي المقرر له الجمعة المقبل، مؤكدًا أن مواجهة البنك لن تقل قوة عن لقاء بيراميدز، خاصة وإن فريق البنك يضم عددا كبيرا من النجوم، وعلى رأسهم محمد أبو جبل الذى سيقاتل أمام الزمالك لإثبات نفسه.