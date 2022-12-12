موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى الليلة بالدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يحل الاتحاد السكندري ضيفا على الأهلي اليوم، الاثنين، فى لقاء مؤجل من الجولة الرابعة، بالدوري المصري الممتاز.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما توج باللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.





موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري الدوريويستعد الأهلى لمواجهة الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.





القناة الناقلة لمباراة الأهلى والاتحاد السكندريوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.





مباريات الأهلى فى ديسمبرويخوض فريق الأهلي 4 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري، ويحتل الأهلي المركز الأول حاليا بجدول الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من خمسة انتصارات.





مباريات الأهلي فى شهر ديسمبرالإثنين 12 ديسمبر - الأهلي × الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام.