شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات و3 تعادلات.. ماذا قدم فيوتشر فى الكونفدرالية قبل قرعة المجموعات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية اليوم، الاثنين، وأعلن الاتحاد الأفريقى، فى بيان رسمى على موقع "تويتر"، "أنه من المقرر إجراء القرعة لمسابقة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الاثنين".

ويترقب فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، نتيجة قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023، حيث يتم تقسيم الـ16 فريقا المتأهلين من دور الـ32 على 4 مجموعات، في الطريق نحو اللقب في نسخته الحالية.

وخلال مشاركته الأولى في كأس الكونفدرالية، خاض فريق فيوتشر 6 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل فى مثلها، وتخطى فيوتشر دور الـ64 بعد الفوز على بول الأوغندي بهدف نظيف في مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في دور الـ32 الأول على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في مباراتي الذهاب والإياب، وأخيرا تعادل مع أول أغسطس الأنجولي في دور الـ32 التكميلي بهدفين لمثلهما، قبل أن يحسم التأهل إلى دور المجموعات بركلات الجزاء بعد الفوز على ضيفه الأنجولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما استهل فيوتشر مشواره بالدوري العام بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، ثم تعادل مع المقاولون العرب سلبيا، قبل أن يفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف، ثم الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا الاتحاد السكندري بهدف نظيف أيضا.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 5 مباريات، تعادلوا فى واحدة وفازوا فى أربعة أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 6 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا وحيدا.