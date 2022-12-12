شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري أمام البنك الأهلى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى، فيريرا صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء أمس، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد المباراة القادمة للزمالك فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.