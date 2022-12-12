شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور النادى الأهلى اليوم ضمن خطة استكشاف قطاعات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة روى فيتوريا، النادى الأهلى اليوم، الاثنين، بعدما زار الزمالك وإنبى أمس وأمس الأول، على أن تتوالى زياراته للأندية تباعاً فى إطار التنسيق بين الأندية وجهاز منتخب مصر.

وزار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمد مدني مترجم فيتوريا، نادي الزمالك السبت الماضى، لمتابعة طرق عمل قطاعات الناشئين والأكاديميات في الأندية والوقوف على عملية تطوير الناشئين في الأندية من البراعم إلى فريق الشباب ومعرفة السلبيات التي تواجههم، وكان في استقبالهم أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك.