شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يزور النادى الأهلى اليوم ضمن خطة استكشاف قطاعات الناشئين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يزور الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة روى فيتوريا، النادى الأهلى اليوم، الاثنين، بعدما زار الزمالك وإنبى أمس وأمس الأول، على أن تتوالى زياراته للأندية تباعاً فى إطار التنسيق بين الأندية وجهاز منتخب مصر.
وزار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ومحمد غرابة المدير الإداري للمنتخب وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمد مدني مترجم فيتوريا، نادي الزمالك السبت الماضى، لمتابعة طرق عمل قطاعات الناشئين والأكاديميات في الأندية والوقوف على عملية تطوير الناشئين في الأندية من البراعم إلى فريق الشباب ومعرفة السلبيات التي تواجههم، وكان في استقبالهم أمير مرتضى منصور المشرف على قطاع الكرة بنادي الزمالك.
من ناحية أخرى، يعكف فيتوريا حاليا على دراسة الخطة التي يجهز بها المنتخب للمعسكرات المقبلة، خاصة مباراتى مالاوي، حيث يترقب إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم المقرر اقامتها في كوت ديفوار 2024.
ويستكمل منتخب مصر مبارياته فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة مالاوى، فى الجولة الثالثة بمصر، بعدما فاز المنتخب بالمباراة الأولى على غينيا بهدفٍ دون رد، وخسر الثانية على يد إثيوبيا، ليتساوى مع رفقاء المجموعة برصيد 3 نقاط، لكنه يحتل المركز الأخير بفارق الأهداف.
ولم تتحدد مواعيد مباريات الجولة الثالثة فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، لكن من المنتظر أن تقام فى مارس المقبل، وسيكون الموعد المبدئى لمباراة مصر ومالاوى هو 20 مارس 2023، وفى انتظار تحديد الموعد النهائي.