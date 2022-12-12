شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبحث عن مواصلة نغمة الانتصارات أمام الاتحاد السكندري بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره الاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى لقاء مؤجل من الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز، وهى مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها.

وحقق الأهلي الفوز فى أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بهم جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين ، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

وفاز الأهلى على غزل المحلة بهدفين دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما خسر الاتحاد السكندري من فيوتشر بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبى فريقه بالتركيز في مباراة زعيم الثغر، مؤكداً ضرورة مواصلة قطار الانتصارات فى الدورى لاستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم اللقاء مبكراً مثلما حدث في مباراة غزل المحلة الأخيرة في عقر دار المنافس.

ويعول كولر على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 9 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 17 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

ويستمر غياب طاهر محمد طاهر وعمار حمدى عن الاهلى في مباراة الاتحاد السكندري بسبب الإصابة فيما يغيب محمود كهربا للإيقاف، ويستعيد المارد الأحمر جهود نجمه حمدى فتحى لاعب خط وسط الفريق الذى تعافى من نزلة البرد التي أبعدته عن مباراة المحلة.

وفى المقابل، طالب الصربي زوران مانولوفيتش، المدير الفني للاتحاد السكندري، لاعبيه بضرورة الخروج بنتيجة إيجايبة أمام الأهلى، مؤكداً ثقته فى كافة اللاعبين، ومشدداً على ضرورة تصحيح مسار زعيم الثغر بعد الخسارة من المحلة بهدفين ثم من فيوتشر بهدف في الجولات الأخيرة للمسابقة.

ويتسلح الاتحاد السكندري بنجومه المتألقين أمثال مابولولو ومروان عطية وأوستن أوموتو ومحمود علاء وأحمد سيد غريب.