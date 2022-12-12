شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستدرج حرس الحدود لتعديل المسار فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق سيراميكا، فى الثالثة إلا الربع مساءً، نظيره حرس الحدود باستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

ويدخل الفريقيان المباراة بمعنويات ضعيفة، حيث تعادل سيراميكا مع الإسماعيلى بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل حرس الحدود سلبيا مع إنبى فى نفس الجولة.

ويسعى أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لتحقيق الفوز الثانى فى مشوار الفريق فى الدورى والثلاث نقاط لإعادة الفريق للمكانة الذى كان عليها، وحذر أحمد سامى اللاعبين من خطورة حرس الحدود الذى يقدم مستويات جيدة، وطالب بضرورة حسم اللقاء مبكرا.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد أربع نقاط، جمعها من فوز وحيد وتعادل و3 هزائم، ويجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل 8 أهداف.

وفى المقابل، يأمل أحمد أيوب، المدير الفنى لحرس الحدود، فى تحقيق الفوز الأول فى الدورى بعد الصعود من القسم الثانى، وعالج أيوب الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون فى المباريات الماضية، وطالب اللاعبين باستغلال الفرص وتحويلها لأهداف، حيث إن الفريق لم يسجل أى أهداف حتى الآن..

ويحتل حرس الحدود المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات، حيث تعادل فى مباراتين وسقط فى 3 مواجهات، لم يسجل أى أهداف واستقبل 4 أهداف.