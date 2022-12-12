شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبحث عن الفوز الأول أمام فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الإسماعيلى، فى الخامسة مساء اليوم الاثنين، نظيره فيوتشر باستاد الإسماعيلية، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم.

مباراة صعبة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث تعادل الإسماعيلى مع سيراميكا بهدف لمثله، فيما حقق فيوتشر فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف.

ويسعى أيمن الجمل، المدير الفنى المؤقت للدراويش بعد رحيل الإسبانى خوان كارلوس جاريدو عن الفريق لسوء النتائج، لتحقيق أول انتصار للدراويش هذا الموسم وانتزاع الفريق من المراكز المتأخرة التى يقبع فيها والتى لا تليق بتاريخ النادى، واجتمع مع اللاعبين وطاللبهم بنسيان الفترة الماضية والتركيز على تحقيق الفوز ومصالحة الجماهير الغاضبة.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السادس عشر برصيد نقطتين من 5 مباريات، جمعها من تعادلين والهزيمة فى 3 مواجهات ولم يحقق الفريق أى فوز، سجل 3 أهداف فقط واستقبل 6 أهداف.

على الجانب الآخر، يسعى على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، لمواصلة الصحوة والضغط على الأهلى المتصدر، بانتزاع الصدارة ولو مؤقتا، وحذر اللاعبين من انتفاضة الإسماعيلى على ملعب وطالبهم بالهدوء والتركيز وترجمة الفرص لأهداف لخطف النقاط الثلاثة.

ويحتل فريق فيوتشر وصافة جدول الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 5 لقاءات خاضها حتى الآن، حيث فاز في 4 مناسبات وتعادل في لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 6 أهداف واستقبل هدفا وحيدا.