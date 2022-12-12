شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى اليوم فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة لن تنقصها المتعة الكروية نظراً لقوتها، ونستعرض أهم المعلومات عن المباراة فى السطور التالية..

ترتيب الأهلى والاتحاد السكندري فى جدول الدوري

حقق الأهلي الفوز في أول خمس جولات بالمسابقة، ويسعى للعلامة الكاملة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الأول برصيد 15 نقطة بعدما لعب 5 مباريات فاز بها جميعاً وسجل 10 أهداف وتلقت شباكه هدفين، وفى المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس برصيد 9 نقاط جمعها من 5 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.

الأهلى يتفوق على الاتحاد السكندري فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.53 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 7.18 مليون يورو.

تاريخ مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

119 مباراة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، حقق الأهلى 79 فوزاً وسجل 203 أهداف مقابل 16 انتصاراً و70 هدفاً للاتحاد، و24 تعادلا آخرها بدون أهداف فى الجولة 27 الموسم قبل الماضي.

حسام حسن هداف مواجهات الأهلى والاتحاد السكندري

يتربّع حسام حسن على عرش هدافى مواجهات الفريقين برصيد 12 هدفاً، سجل جميعها بالقميص الأحمر فى شباك الاتحاد، ثم عماد متعب برصيد 5 أهداف، بينما هداف الاتحاد هو محمد دياب العطار "الديبة" برصيد 8 أهداف.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة الاتحاد

ويعول السويسرى كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه منذ توليه المسئولية بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل سوى 3 أهداف على مدار 9 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 17 هدف بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري ورباعية في شباك الداخلية بجانب هدف في المقاولون بالكأس وهدفين في شباك الطلائع وهدفين في غزل المحلة.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.