الامارات | رسالة تعاطف من أسطورة البرازيل إلى رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاطف الأسطورة البرازيلي بيليه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بسبب الحملة السلبية التي يتعرض لها، عقب خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2022 بخسارته أمام المغرب بهدف دون رد.



وتفاعل بيليه مع منشور لـ"صاروخ ماديرا" على حسابه في إنستغرام، ورد الأسطورة البرازيلي على المنشور قائلاً: "شكراً لأنك جعلتنا نبتسم يا صديقي".



وكان رونالدو قد كتب في وقت سابق، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة بعد خروج المنتخب البرتغالي من مونديال قطر على يد المغرب.