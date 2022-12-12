شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات مثيرة فى ختام مؤجلات الجولتين الثالثة والرابعة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم، الاثنين، منافسات المباريات المؤجلة من الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.
مواعيد مؤجلات الدوري من الجولة الثالثة والرابعة
الاثنين 12 ديسمبر 2022
سيراميكا & حرس الحدود..2.45 ظهراً
الإسماعيلى & فيوتشر..5 عصراً
الاهلى & الاتحاد السكندري..7 مساءً
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.