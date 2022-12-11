شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلق على حكم مباراة سموحة والمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على حكم مباراة فريقه أمام المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكتب فرج عامر، رئيس نادى سموحة، عبر حسابه على "فيسبوك": "في مباراة سموحة والمقاولون عجبني حكم راية لا يرى إلا أخطاء سموحة، حاليا هو المعني بمهاجمي المقاولون".

وبهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.