شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: فيريرا طلب استبعاد الجزيرى عن مباراة بيراميدز بسبب تأخر وصوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر، في الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز على قناة أون تايم سبورت، أن البرتغالي فيريرا، المدير الفنى للفريق الأبيض، هو من طلب استبعاد التونسي سيف الجزيري عن مباراة بيراميدز اليوم.

وقال سيف زاهر، إن فيريرا رفض مشاركة التونسي الجزيري بعد تأخره في العودة إلى الفريق.

وحقق فريق الزمالك فوزا مهما على بيراميدز بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى منذ بداية دورى الموسم الحالى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14، فى المركز الثانى، حصدها من 6 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فى المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدفين.