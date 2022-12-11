شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُذيق بيراميدز الهزيمة الأولى فى الدورى ويحتل وصافة الجدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا هامًا على بيراميدز بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتعد تلك الهزيمة هى الأولى للفريق السماوى منذ بداية دورى الموسم الحالى.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 14، فى المركز الثانى، حصدها من 6 مباريات، حقق الفوز في 4، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، فى المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 11 نقطة من 6 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدفين.

أحداث الشوط الأول

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وكاد إمام عاشور يسجل هدف التقدم فى الدقيقة الثانية، وتحولت لضربة ركنية سجل منها مصطفى شلبى الهدف الأول، وأول أهدافه مع الفريق فى الدقيقة 3 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبعدها حاول بيراميدز العودة للمباراة، وجاءت أول هجمة عن طريق إسلام عيسى فى الدقيقة 8، وبعدها استمرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين.

واستمرت محاولات بيراميدز، وسط محاولات للزمالك من أجل تعزيز الهدف، وجاءت الـ 15 دقيقة الثانية هادئة بدون هجمات خطرة تذكر للفريقين.

وفى الدقيقة 31 سدد محمد حمدى لاعب بيراميدز كرة ارتطمت فى سيد نيمار وكادت أن تخدع محمد عواد وتسكن شباك الزمالك، إلا إن الكرة جاءت فى الشباك من الخارج.

واستمر ضغط بيراميدز وفى الدقيقة 38 مرر رمضان صبحى كرة سحرية لمصطفى فتحى الذى أهدر منها فرصة هدف محقق لبيراميدز.

وفى الدقيقة 44 مرر محمد الشيبى كرة لمحمد حمدى سددها بالرأس إلا إنها مرت أمام مرمى الزمالك.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى، أجرى فيريرا تبديل أول بخروج مصطفى شلبى ودخول يوسف أسامة نبيه، وهدد فخرى لاكاى مرمى الزمالك بكرة رأسية، واستمر ضغط بيراميدز بشراسة، وسدد مصطفى فتحى كرة صاروخية منخارج منطقة الجزاء تصدى لها محمد عواد.

فى الدقيقة 63 دفع فيريرا بسامسون أكينولا بدلاً من يوسف حسن، ومحمد عبد الغنى بدلاً من سيد نيمار، وفى الدقيقة 73 خرج مصطفى فتحى ومحمد الشيبى لاعبا بيراميدز ودخل بدلا منهما فخر الدين بن يوسف، وعبد الله مجدى.

وشهدت الدقيقة 80 مشاركة نبيل عماد دونجا بدلاً من عمرو السيسى، وتعد المشاركة الأولى لدونجا منذ التعاقد معه فى الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من بيراميدز، حيث كان يعانى اللاعب من الإصابة.

وغادر أحمد فتوح المباراة بعد تعرضه لإصابة بشد عضلى، وشارك بدلاً منه عبد الله جمعة، وتلقى سامسون أكينولا بطاقة صفراء فى الدقيقة 85.

وسدد على جبر كرة رأسية صاروخية تصدى لها محمد عواد ببراعة لينقذ مرماه من هدف التعادل.

تشكيل الفريقين

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار"، أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي، خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.