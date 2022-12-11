شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 4 محترفين لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لمواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003"، بقيادة محمود جابر، أربعة لاعبين لمعسكر المنتخب، المقرر إقامته خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتم استدعاء كل من: صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبد المجيد، وينتظر الجهاز الفني موافقة أنديتهم على السماح لهم بالتواجد في الموعد المحدد للمعسكر.

وحدد محمود جابر يوم 20 من شهر ديسمبر، موعدًا لانطلاق المعسكر، على أن تتخلله وديتان أمام منتخب زامبيا.