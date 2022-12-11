شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 4 محترفين لمعسكر منتخب الشباب استعدادا لمواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
استدعى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2003"، بقيادة محمود جابر، أربعة لاعبين لمعسكر المنتخب، المقرر إقامته خلال شهر ديسمبر الجاري.
وتم استدعاء كل من: صلاح باشا، أحمد نادر السيد، مصطفى أشرف وعمر عبد المجيد، وينتظر الجهاز الفني موافقة أنديتهم على السماح لهم بالتواجد في الموعد المحدد للمعسكر.
وحدد محمود جابر يوم 20 من شهر ديسمبر، موعدًا لانطلاق المعسكر، على أن تتخلله وديتان أمام منتخب زامبيا.
وتنطلق بطولة أمم أفريقيا للشباب على الملاعب المصرية خلال الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبلين، ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد القرعة الخاصة بالبطولة عقب انتهاء التصفيات، وتحديد الأحد عشر فريقا المتأهلة للنهائيات.
وتشهد بطولة أمم أفريقيا للشباب في نسختها القادمة مشاركة 12 منتخبًا، تمثل كافة مناطق القارة السمراء ستتحدد هويتها بانتهاء التصفيات المؤهلة للبطولة خلال الفترة المقبلة.
وتعتبر البطولة المقبلة هي النسخة السابعة عشرة من كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة، بطولة كرة القدم الدولية للشباب التي تُنظم كل سنتين من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) للاعبين من سن 20 عاما وما تحت، فيما ستتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى كأس العالم تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من ذلك العام.