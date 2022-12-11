شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات سلة الأهلى يهزم الزهور 97-49 فى منطقة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزهور، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وأقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 97-49.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة عروضه القوية التي يقدمها في البطولة، بعد أن حقق الفوز في كل المباريات التي خاضها مؤخرًا.

ويلتقي «سيدات سلة الأهلي» غدًا الإثنين مع فريق الجزيرة، في منافسات بطولة منطقة القاهرة، في تمام السادسة مساء، على صالة استاد القاهرة.‏

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس بنتيجة 76-45، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.