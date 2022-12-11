شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مادية فى المصرى بعد الهزيمة أمام الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول بالنادي المصري، في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي، قرر فرض غرامات مادية على اللاعبين بعد الهزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري العام.

كما كلف مجلس إدارة المصري، ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة، بسرعة إنهاء ملف المدير الفني الجديد للفريق، لإعادة الاستقرار وفرض الانضباط.

وبدأ النادي المصري مشواره في الدوري العام، بالهزيمة أمام سيراميكا بثلاثية نظيفة، ثم تعادل سلبيا مع بيراميدز، قبل أن يفوز على إنبي بثنائية نظيفة، وتعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، قبل أن يتعادل سلبيا مع البنك الأهلي، وأخيرا خسر أمام الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدف ليتوقف رصيده عند 5 نقاط.

يذكر أن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، كان قد أتم إجراءات التعاقد مع اسلام جمال للعمل مخططًا للأحمال بالفريق الأول، وذلك ليكون مسئولًا عن تخطيط أحمال الفريق، بالإضافة إلى متابعة وتطوير أداء لاعبي الفريق الأول وقطاع الناشئين.

جدير بالذكر أن إسلام جمال كان قد سبق له العمل بعدد من الأندية المصرية والعربية والأجنبية، كان آخرها نادي المريخ السوداني، كما سبق له العمل مطورًا لأداء عدد من اللاعبين، منهم طارق حامد ومحمود كهربا واللاعبين التونسيين هيثم جويلي ومحمد المثناني ومروان صحراوي، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم داخل وخارج مصر.