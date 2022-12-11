شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: نقطة التعادل مع المقاولون مرضية والدفع بالناشئين أهم المكاسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، أنه راضٍ عن نقطة التعادل مع المقاولون العرب، فى المباراة التى انتهت بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وقال طارق العشرى، فى المؤتمر الصحفى بعد المباراة، "المباراة كانت صعبة للغاية خاصة بعد الهزيمة من أسوان، وتعاملنا مع اللاعبين على الناحية المعنوية ولعبنا المباراة بعد 48 ساعة فقط من مباراة أسوان والمقاولون حصل على راحة أفضل".

وأضافق مدرب سموحة، "أشركت ثنائى الناشئين مكرونة والصباحى لإعطاء اللاعبين فرصة للراحة، والنقطة فى الظروف الصعبة دى مرضية، لدينا كنوز فى قطاع الناشئين سيتم منحهم الفرصة خلال المباريات القادمة، ومش بيفرق معايا الأسماء المهم الأداء فى الملعب ولدينا استراتحية لبناء فريق من أبناء سموحة قادر على المنافسة.

وتابع العشرى، "دفعت بـ5 تغيرات خلال المباراة فى محاولة لتحقيق الفوز، ولكن فريق المقاولون منظم ونجح فى مراقبة جميع الهجمات لدينا، ولكننى راضٍ بشكل كبير عن المكسب الحقيقى من المباراة وهم الثنائى مكرونة والصباحى".

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.

بينما قفز المقاولون العرب إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيق حقق فوزا وحيدا و4 تعادلات وهزيمة واحدة.