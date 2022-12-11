بين سبورتس تعلن عن المباريات المتبقة المذاعة على قناتها المفتوحة في مونديال 2022

الشارقة - اميمة ياسر - من المقرر أن تذيع مجموعة قنوات بي إن سبورتس، مباراة الأرجنتين وكرواتيا على القناة المفتوحة الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

ويرجع عدم إذاعة مباريات المنتخب المغربي على بي إن سبورتس المفتوحة بسبب حصول الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فى المغرب على حقوق بث 10 مباريات من منافسات كأس العالم لبثها عبر القناة الأرضية حيث يتسبب إذاعة مباريات أسود الأطلس على القناة القطرية المفتوحة في خسائر مالية ضخمة، وبالتالي فلن تذاع مواجهة المغرب وفرنسا على المفتوحة.

وكانت قنوات بي إن سبورتس قد أعلنت في وقت سابق إذاعة مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع والتى سيكون منتخب المغرب أحد أطرافها، على قناتها المفتوحة.

ويواجه المنتخب الأرجنتيني، نظيره الكرواتي، في تمام التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد لوسيل، في نصف نهائي كأس العالم 2022، المقام حاليا في قطر.

أمام نصف النهائي الثاني لبطولة كأس العالم 2022 سيجمع المغرب ضد فرنسا، في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد البيت.

فيما تقام مواجهة تحديد المركز الثالث بين المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي يوم السبت الموافق 17 ديسمبر الجارى، على ستاد خليفة الدولي.

فيما يحتضن ستاد لوسيل المباراة النهائية لبطولة كأس العالم "قطر 2022"، بين المنتخبين الفائزين في نصف النهائي وذلك يوم الأحد 18 ديسمبر الجارى.

ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.