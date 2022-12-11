التشكيل الرسمي لقمة الزمالك وبيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها باستاد القاهرة، في السابعة مساء اليوم في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح .

خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي.

خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ويوسف اوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

تشكيل بيراميدز

وجاء تشكيل بيراميدز الرسمي كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – إسلام عيسى

الهجوم: رمضان صبحي – فخري لاكاي – مصطفى فتحي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - أسامة جلال – محمود عبد العاطي "دونجا" – محمد صادق – عبد الله مجدي – أحمد فتحي – دودو الجباس – فخر الدين بن يوسف

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الـ 4 برصيد 11 نقطة أيضًا.