للأسف انتهى الحلم.. رونالدو يعلق على أنباء الاعتزال بعد الخروج من المونديال

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خسارة منتخب بلاده أمام المغرب فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها مدينة الدوحة القطرية، خاصة بعد الشائعات التي ترددت حول اعتزاله كرة القدم.

وقال رونالدو، في بيان رسمي: "كان الفوز بكأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا. لحسن الحظ ، فزت بالعديد من الألقاب ذات البعد الدولي ، بما في ذلك البرتغال، لكن وضع اسم بلدنا على أعلى قدم في العالم كان حلمي الأكبر.

وتابع: "لقد قاتلت من أجل ذلك، لقد ناضلت بشدة من أجل هذا الحلم. في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي. اترك كل شيء في الميدان. لم أدر وجهي أبدًا إلى القتال ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم".

وأضاف: "للأسف ، انتهى الحلم بالأمس. أريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل ، وكُتب الكثير، وقد تم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا. كنت دائمًا مناضلاً من أجل هدف الجميع ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

واختتم بيانه قائلا: "ليس هناك الكثير لقوله الآن. شكرا لك البرتغال. شكراً قطر كان الحلم جميلاً واستمر.. الآن ، نأمل أن يكون الطقس جيدًا ويسمح لكل شخص باستخلاص استنتاجاتهم الخاصة".

وأطاح المنتخب المغربي بنظيره البرتغالي، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "الثمامة"، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجارى.

وانتشرت منشورات تداولها مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كمنشور مجلة ليكيب الفرنسية الذي يقول إن كريستيانو رونالدو قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا، وإنه أخبر لاعبي منتخب البرتغال بذلك عقب انتهاء مباراة المغرب والبرتغال، والتي انتهت بهزيمة البرتغال وإقصائها من ربع نهائي كأس العالم 2022.

وللتأكد من صحة هذا الخبر، تم الرجوع للحسابات الرسمية لمجلة «ليكيب» الفرنسية، حيث تبين أنه لم يتم نشر أي شيء يؤكد حقيقة اتخاذ كريستيانو رونالدو قراره باعتزال كرة القدم بعد هزيمته من المغرب، مما ينفي المنشورات المتداولة بشأن اعتزال رونالدو كرة القدم.