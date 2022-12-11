شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم بهدف مصطفى شلبى وبيراميدز يسعى للتعادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أول 15 دقيقة من الشوط الأول لمباراة الزمالك وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الزمالك بهدف دون رد.

مع بداية المباراة ضغط الزمالك وكاد إمام عاشور يسجل هدف التقدم فى الدقيقة الثانية، وتحولت لضربة ركنية سجل منها مصطفى شلبى الهدف الأول، وأول أهدافه مع الفريق فى الدقيقة 3 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وبعدها حاول بيراميدز العودة للمباراة، وجاءت أول هجمة عن طريق إسلام عيسى فى الدقيقة 8، وبعدها استمرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح، خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار"، أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي، خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مباريات، حقق الفوز في 3، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدف وحيد.