شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يتقدم بالهدف الأول للزمالك فى شباك بيراميدز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل مصطفى شلبى لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك بيراميدز بالدقيقة الرابعة من عمر المباراة المقامة حالياً باستاد القاهرة، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمي: محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثى- حسام عبد المجيد - مصطفي الزناري - أحمد فتوح،خط الوسط: إمام عاشور - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار"، أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفي شلبي،خط الهجوم: يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ونبيل عماد دونجا وسيف جعفر ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

بينما بدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناو،خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي - محمد حمدي،خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - وليد الكرت،خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود دونجا - محمد صادق - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدورى برصيد 11 نقطة، حصدها من 5 مباريات، حقق الفوز في 3، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 11 هدفا، وسكنت شباكه 3 أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 5 مواجهات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في 2، ولم يخسر أي لقاء، وسجل لاعبوه 6 أهداف، وسكن شباكه هدف وحيد.