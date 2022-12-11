شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة سموحة والمقاولون العرب فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة سموحة والمقاولون العرب بالتعادل السلبي فى اللقاء الذى جمعهما عصر اليوم الأحد باستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة يحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 6 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيث حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر لقاءين.

بينما قفز المقاولون العرب إلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط جمعها من 6 مباريات، حيق حقق فوزا وحيدا و4 تعادلات وهزيمة واحدة.

وجاء تشكيل فريق سموحة بقيادة طارق العشرى يضم كلاً من: الهانى سليمان، خالد عبد الفتاح ، احمد حكم، محمود شبانة ، صديق أولا ، محمد نادى ، شريف رضا ، احمد مصطفى ، حسين فيصل، ممدوح عبد ربه، محمد سعيد مكرونة، الصباحى عماد.

وفى المقابل، أعلن شوقى غريب المدير الفني لذئاب الجبل تشكيل الفريق فى المباراة ويضم كلا من: محمود أبو السعود ، فاروق نور الدين ، احمد علاء ، عمر فايد ، محمد شوقى ، جوزيف بنون ، أحمد الشيمى ، يوسف الجوهرى ، امادو ، لويس ادوارد ، جون اوكلى.