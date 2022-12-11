شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم المصري بثلاثية ويصحح مساره فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب طلائع الجيش على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الأحد، باستاد السويس الجديد، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة السابعة فى المركز التاسع، بينما توقف رصيد المصرى عند 6 نقاط في المركز الرابع عشر بالدورى.

سجل خالد قمر هدف التقدم فى الدقيقة 43 من عمر المباراة، مستغلا خطأ محمود جاد حارس المصري فى إخراج الكرة التى ارتطمت بقمر ونجح فى إحرازها بالمرمى معلنا تقدم فريقه.

وعزز كريم طارق تقدم الطلائع بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 45 من هجمة منظمة مع خالد قمر نجح من خلالها في اختراق دفاع الفريق البورسعيدي وتسجيل الهدف الثاني.

وعدل المصري النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق محمد جريندو بعدما استغل تمريرة رائعة من عمرو مرعي وحولها داخل شباك الطلائع لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الطلائع.

ورغم محاولة فريق المصري في إدراك التعادل، إلا أن طلائع الجيش نجح فى خطف الهدف الثالث فى الدقيقة 81 عن طريق محمد شحاتة مستفيدا من خطأ محمود جاد في ثانى أخطائه بعد خطأ الهدف الأول.

وأشهر الحكم محمود ناجي الكارت الأحمر لفريد شوقي لاعب المصري في الدقيقة 83 بسبب الاعتداء على أحمد أيمن منصور بعد الاحتفال بالهدف الثالث للفريق العسكري، ليستكمل الفريق البورسعيدي اللقاء بـ10 لاعبين حتى نهاية المباراة بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1.