شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي بعد اختيار أكرم توفيق لاعب الأسبوع: "استمر فى العمل الجاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على إعلان رابطة الأندية المصرية المحترفة لأفضل لاعب بالجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. واختارت رابطة الأندية أكرم توفيق لاعب الأهلي أفضل لاعب فى الجولة السادسة للدورى المصري الممتاز، وقالت صفحة الأهلي، "استمر فى العمل الجاد".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الاتحاد السكندري بالجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري فى تمام الساعة السابعة مساء غد الاثنين على ملعب الأهلي وبالسلام.